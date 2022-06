La Juventus studia il colpaccio David Neres, i dettagli

Il brasiliano David Neres è sul taccuino degli uomini mercato bianconeri. L’ex Ajax è arrivato allo Shakhtar solo lo scorso gennaio, come racconta il CorSport.

La Juve studia David Neres

In questi giorni la Juve sta provando a capire eventuali margini di inserimento e i costi dell’operazione, con ogni probabilità più alti di quelli necessari per arrivare a Mudryk.

Lui sì, però, come alternativa a Di Maria anche per caratteristiche. Mancino che ama partire da destra, anche se quando affrontò la Juve con l’Ajax si era imposto come scheggia impazzita sulla fascia sinistra.