Juve su Di Maria, dettaglio inedito sulla trattativa

La Juve e l’esterno offensivo argentino Angel Di Maria restano in contatto, nonostante la distanza tra domanda ed offerta non sia ancora stata colmata. Il problema è economico ma la Juventus ha una strategia come racconta la Gazzetta dello Sport.

Affare Di Maria, la strategia della Juventus

Il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini si sta adoperando per smussare i cosiddetti angoli: 7 milioni di stipendio, bonus da 500 mila euro. Il rappresentante del giocatore spinge per avere almeno 9 milioni di euro netti per un solo anno.

La società bianconera è disposta ad anticipare l’uscita dopo uno spicchio della seconda stagione: avrebbe accontentato il giocatore con uno stipendio effettivo intorno ai 9 milioni, conteggiando i mesi della stagione 23/24. E si garantirebbe la permanenza di almeno due anni fiscali, necessaria per gli stranieri che ottengono il beneficio del Decreto Crescita.