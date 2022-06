Juve, doppio colpo dalla Fiorentina? I nomi

La Juventus cerca un difensore per rinforzare la propria rosa mettendola a disposizione del suo allenatore Massimiliano Allegri. Come raccontato da Tuttosport, ci sono due nomi che stuzzicano in casa Fiorentina.

Juve, piacciono due difensori della Fiorentina

Il serbo Nikola Milenkovic e il brasiliano Igor, ad oggi, non possono dirsi sicuri di restare a Firenze. Il serbo classe ’97, connazionale di Vlahovic e in scadenza di contratto con la Fiorentina, è assistito dallo stesso agente di Koulibaly e l’accostamento di mercato alla Juventus viene naturale.

L’altro centrale viola ha un accordo con il club di Rocco Commisso fino al 2024 e i toscani vogliono tenerselo stretto a meno che non arrivi una proposta irrinunciabile. Non che Milenkovic sia cedibile a cuor leggero dalla Fiorentina, ma nel suo caso la società esercita inevitabilmente un minore potere contrattuale.