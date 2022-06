Juventus, doppio colpo in attacco: sette nomi in lista

In questo momento in casa Juventus vorrebbero riabbracciare Morata, ma non fermarsi a lui in prima linea. Come racconta Tuttosport, si lavora per un secondo attaccante.

Juventus, doppio colpo in attacco

Lo spagnolo è considerato un’alternativa più a Federico Chiesa, più che a Vlahovic. Allegri e la dirigenza stanno lavorando a un secondo centravanti. E Arnautovic del Bologna è quello che convince maggiormente, seguito a ruota da Giovanni Simeone del Verona. Nella lista ci sono anche Luis Muriel dell’Atalanta e occhio a Giacomo Raspadori del Sassuolo. Più complicati i sogni Gabriel Jesus, brasiliano del Manchester City, e Timo Werner, tedesco del Chelsea.