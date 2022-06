Juventus, ecco i giocatori che andranno ceduti

Pogba c’è, Di Maria potrebbe raggiungerlo presto: prove di rilancio Juve in grande stile, ma Allegri vuole di più. E potrebbero essere ceduti tanti giocatori, come racconta il Corriere dello Sport.

Mercato Juventus, chi verrà ceduto?

Da Arthur a Ramsey, da Rabiot a Kean, fino a Zakaria, Luca Pellegrini e McKennie. In tanti sono in bilico.

Davanti, al momento, c’è solo Vlahovic. Dybala, Bernardeschi e Morata sono andati via, Kean potrebbe seguirli e Chiesa rientrerà tra settembre e ottobre. In mediana i punti fermi sono Locatelli e Pogba. Arthur e Ramsey sono in uscita, così come Rabiot, e pure Zakaria e McKennie potrebbero essere sacrificati in caso di offerta redditizia.