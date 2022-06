La Juve lavora su Kostic, accordo di massima trovato!

La Juventus sa di non poter fare di più per Angel Di Maria, chiede una risposta in tempi molto brevi. Nei piani della società e del club doveva essere uno dei due colpi estivi a parametro zero, insieme a Pogba. Dovesse saltare, secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus potrebbe ripiegare su Filip Kostic.

Kostic Juve, accordo di massima

Il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini lavora anche a un rinforzo per la fascia sinistra, dove Allegri ha perso Federico Bernardeschi a scadenza di contratto e Federico Chiesa, che sta recuperando dall’infortunio al crociato, rientrerà solo in autunno.

Il nome forte è Filip Kostic, mancino serbo dell’Eintracht Francoforte sponsorizzato da Dusan Vlahovic. Con il giocatore c’è già un accordo di massima, ma per la Juventus adesso non è una priorità. I bianconeri attendono la risposta di Di Maria, perché un sì o un no può influenzare anche la linea che prenderà il mercato.