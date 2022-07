La Juve vuole Koulibaly, possibile incontro con l’agente

Il Chelsea studia il rilancio per Matthijs De Ligt, il ds della Juventus Federico Cherubini inizia le manovre di contrattacco da Kalidou Koulibaly. Ne parla Tuttosport.

Koulibaly Juventus, incontro con l’agente

Il 31enne del Napoli è il preferito della dirigenza e di Allegri, l’accordo con il club di De Laurentiis scade nel giugno 2023. Stando a quanto filtra, la Juventus troverà il tempo per una chiacchierata con Fali Ramadani, atteso a Milano proprio come Cherubini. L’incrocio tra il ds juventino e l’agente di Koulibaly servirà per fare il punto sulla situazione di KK e soprattutto per capire se una offensiva sia effettivamente realizzabile. Il club di ADL parte da una valutazione di 40 milioni. Alla Continassa, trattandosi di un over 30, vorrebbero spendere meno.