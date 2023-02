Locatelli fa ‘fuori’ Paredes, clamorosa mossa di mercato

La Juventus 2023-24 ripartirà dai Locatelli, dai Fagioli e dai Miretti in mezzo al campo. Lo annuncia la Gazzetta dello Sport.

Locatelli fa ‘fuori’ Paredes

Locatelli a suon di prestazioni ha superato nelle gerarchie Paredes, destinato a tornare al Paris Saint Germain a giugno. Alla Continassa non hanno intenzione di spendere 20 milioni per riscattare l’argentino campione del mondo. Dell’esplosione di Fagioli e Miretti ha fatto le spese McKennie, fresco di trasferimento al Leeds in prestito con diritto di riscatto fissato in 34,5 milioni più bonus.