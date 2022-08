Juventus, oggi può chiudersi un altro colpo di mercato!

È l’ora di Paredes. Oggi si può chiudere l’inseguimento all’argentino: il rinforzo atteso da Allegri per il centrocampo è in arrivo, probabilmente già in giornata. Ne parla il Corriere dello Sport.

Juventus, altro colpo in entrata in arrivo

Giovedì suonerà il gong del mercato e la chiusura dell’affare è attesa a brevissimo. Verosimilmente già oggi. Con l’argentino la Juve ha già trovato l’intesa per ingaggio da 7 milioni più bonus mentre con il Paris l’accordo è per un prestito oneroso attorno ai 2-3 milioni, più un obbligo di riscatto a 15 milioni che diventerà automatico con il raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.