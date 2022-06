La Juve vuole Molina dell’Udinese, i prezzi dell’affare

La Juventus non si ferma a Paul Pogba e Angel Di Maria. Anzi, i dirigenti bianconeri cambiano marcia anche per Nahuel Molina dell’Udinese come racconta Tuttosport.

Affare Molina-Juventus, i prezzi

I contatti tra il ds Cherubini e il club dei Pozzo sono sempre più frequenti. Il cartellino del 24enne ex Boca Juniors? Si parla di almeno 25-30 milioni, ma il calciatore dopo aver vinto la Copa America con l’Argentina ed essere stato protagonista di un’altra stagione di alto livello con i friulani (37 presenze, 8 gol, 5 assist tra Serie A e Coppa Italia), punta al salto in un top club.

La Juventus è in pole position, non è escluso che vengano coinvolti altri giocatori: un nome intriga i friulani, Filippo Ranocchia, centrocampista dell’Under 21 reduce dal prestito a Vicenza.