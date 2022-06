Juve su Mudryk dello Shakhtar: ecco quanto costa

La Juventus studia Mykhaylo Mudryk, talento cristallino dello Shakhtar Donetsk, e lo valuta con estrema attenzione da un po’ di tempo. Ne parla il Corriere dello Sport.

Juve su Mudryk

È forte, molto forte. Questo è quanto emerge dalle relazioni dello scouting, soprattutto dai racconti diretti di chi lo conosce bene e l’ha visto crescere. Ucraino, classe 2001, esterno d’attacco, destro di piede che ama partire da sinistra. Ha appena esordito con la maglia della sua Nazionale in occasione delle due sfide playoff per il Mondiale in Qatar che poi hanno sorriso al Galles. Il prezzo giusto potrebbe avvicinarsi ai 10 milioni di euro.