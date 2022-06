La Juventus ha scelto l’erede di Cuadrado: chi è

La Juventus ha scelto la nuova freccia per la fascia destra, l’erede naturale di Juan Cuadrado: l’identikit risponde appunto all’esterno argentino classe ’98, Nahuel Molina, rivelazione dell’Udinese. Lo annuncia il Corriere dello Sport.

Molina erede di Cuadrado

Il ragazzo ha vissuto una stagione da protagonista, 8 reti tra campionato e Coppa Italia. Anche dal punto di vista tattico, la sua evoluzione è interessante perché Molina è in grado di fare il terzino in una difesa a quattro e anche da esterno di un centrocampo a cinque, il ruolo in cui si è disimpegnato nell’Udinese. La Juve lo segue da tempo e l’ha visionato a Londra durante la Finalissima tra Italia e Argentina.