Juve, spunta il Cholito Simeone! I dettagli

Le grandi manovre sono già iniziate, la Juventus pensa anche al centravanti. Il titolare c’è, si chiama Vlahovic. Serve un vice Dusan, nella lista di Allegri spunta Giovanni Simeone del Verona.

Simeone-Juventus, i dettagli

Simeone sarebbe un rinforzo di garanzia, secondo la Gazzetta dello Sport. Conosce il campionato italiano, ed è reduce da una buona stagione con 37 presenze e 17 gol. Il Verona potrebbe non riscattarlo dal Cagliari, ecco perché la Juventus ci sta facendo un pensierino come alternativa meno costosa a Morata.

L’argentino pare il profilo perfetto per fare il vice Vlahovic, anche perché ha un ingaggio sostenibile: a Verona guadagna 1,5 milioni a stagione.

La Juventus potrebbe utilizzare la stessa cifra che aveva messo in conto per il riscatto di Morata (15 milioni) per acquistare il cartellino dell’attaccante argentino, risparmiando però sullo stipendio. Oppure la Juve potrebbe proporre un’altra formula (magari un prestito oneroso con riscatto) al Cagliari.