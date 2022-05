Juventus, tre addii in vista?

Il mercato in entrata della Juventus si sta scaldando, ma quello in uscita non è che stia fermo. Anzi, ci sono diversi calciatori che il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini dovrà riuscire a sbolognare altrove.

Juventus, chi va via?

Aaron Ramsey è di rientro dal prestito ai Rangers Glasgow, che non lo riscatteranno dopo 13 presenze, 2 gol e 2 assist più il rigore (decisivo) sbagliato nella finale di Europa League contro l’Eintracht Francoforte. Ha ancora un anno di contratto a 7 milioni, il club bianconero lo considera fuori dal progetto

Ha le valigie pronte Arthur, il brasiliano è pronto a partire perché vuole un ruolo da protagonista che con Allegri non avrebbe: può trasferirsi in Premier League solo se si trova la giusta contropartita.

La Juventus vorrebbe mettere sul mercato anche Alex Sandro, ma il brasiliano ha un anno di contratto a 6 milioni e non sembra desideroso di andare via. Difficilmente troverà un club disposto a pagarlo così tanto: meglio lasciare nel 2023 a parametro zero.