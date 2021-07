Kaio Jorge alla Juve – Kaio Jorge è sempre più vicino alla Juventus. La conferma arriva direttamente dal presidente del Santos, Andres Rueda, che ha fatto il punto sulla trattativa che dovrebbe portare il 19enne talento brasiliano in bianconero:

Kaio Jorge alla Juve, le parole del presidente Santos

“Stiamo trattando con la Juventus per Kaio Jorge – le parole di Rueda a Estadio97 – non abbiamo ancora deciso se verrà venduto a titolo definitivo subito o se andrà via a gennaio dopo la scadenza del contratto. Non è vero che vendiamo male, non volevamo dare Kaio, ma ci ritroviamo obbligati per via del contratto”.

Il giovane attaccante ha il contratto in scadenza con il Santos il 31 dicembre 2021.

