Kaio Jorge alla Juve, ecco quando sbarca a Torino

Kaio Jorge alla Juve – Oggi Kaio Jorge è partito per un lungo, lunghissimo viaggio. Quello che lo porterà in Italia per ultimare le operazioni di firma sul contratto con la Juventus.

Kaio Jorge alla Juve, ecco quando atterra a Torino

Un viaggio che non sarà immediato: prima sta andando a trovare parte della sua famiglia, poi spiccherà definitivamente il volo verso l’Italia, verso Torino, che diventerà ben presto la sua nuova casa.

Il giorno in cui il giovane attaccante brasiliano approderà nel nostro Paese per gettare le prime basi della sua avventura bianconera, sarà mercoledì ossia fra tre giorni. Il primo vero colpo di mercato di Federico Cherubini sta per diventare realtà!

fonte: ilbianconero.com