Kaio Jorge alla Juve, affare a un passo: i dettagli

Kaio Jorge alla Juve – Decisamente sul pezzo, la Juventus, per ciò che riguarda l’operazione Kaio Jorge: il promettente attaccante del Santos, appena 19enne ma già finito da tempo nei radar dei club più importanti d’Europa, è davvero ad un passo dal trasferimento a Torino.

Il responsabile del mercato bianconero Federico Cherubini ed i suoi collaboratori sono stati pronti – anche in relazione alla forte concorrenza in primis del Milan – a muoversi con tempismo e dimostrare in modo tangibile quanto il club punti sul giocatore.

Kaio Jorge alla Juve, le ultime sulla trattativa

Non solo in termini di offerta economica (1,5 milioni più bonus), ma anche di diplomazia e buoni rapporti. A questo punto non ci sarebbe da stupirsi più di tanto se – salvo imprevisti dell’ultima ora – già la prossima settimana Kaio Jorge sbarcasse a Torino.

Si va a oltranza, invece, sul versante Manuel Locatelli. Nel terzo round nella sfida in atto tra Juventus e Sassuolo nessuno è finito al tappeto o ha gettato la spugna, ma non è neanche ancora possibile decretare un vincitore.

Le ottime premesse non hanno portato alla fumata bianca, menché meno a quella bianconera giacché di fatto la Juventus non si è discostata da quanto già aveva proposto (valutazione di 35 milioni di euro, formula del prestito con diritto di riscatto).

Se il Sassuolo ribadisce di non voler fare sconti, la Juventus – forte dell’ok del giocatore e in assenza di competitor davvero temibili – non intende smuoversi più di tanto. A inizio settimana è in programma un quarto summit.

kaio-jorge-juve

fonte: tuttosport.com