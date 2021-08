Kaio Jorge è della Juve, è in arrivo a Torino: i dettagli

Kaio Jorge è della Juve – Kaio Jorge e la Juventus sono arrivati al tragurado. Affare fatto tra i bianconeri e il Santos, che nelle ultime ore hanno chiuso l’accordo per il 19enne brasiliano. Merito della determinazione del dg Federico Cherubini e dei suoi uomini, ma anche della mediazione di Giuliano Bertolucci, agente dell’attaccante e grande regista dell’operazione.

Il procuratore di Kaio Jorge, dopo aver raggiunto l’intesa con la Juventus per gennaio, quando il ragazzo sarà svincolato, ha affondato con il Santos per anticipare il trasferimento già nel corso dell’attuale sessione di mercato.

Missione compiuta: la Juventus verserà nelle casse del Santos un indennizzo da 1.5 milioni più bonus. Un compromesso che consente alla società del presidente Rueda di evitare la beffa di perdere Kaio Jorge a parametro zero fra pochi mesi. In via di risoluzione anche alcuni aspetti burocratici determinanti per arrivare alla fumata bianca, data per imminente.

Kaio Jorge è della Juve, le ultime notizie di mercato

A questo punto, voli e burocrazia permettendo, Kaio Jorge potrebbe sbarcare a Torino già la prossima settimana per sostenere le visite mediche. La Juventus occuperà la prima (e al momento unica) casella Extra Ue tesserando il brasiliano. Ma glislot per i giocatori extracomunitari potrebbero diventare due grazie alla cessione all’estero di uno tra Merih Demiral (c’è il Borussia Dortmund) e Aaron Ramsey (Wolverhampton).

A conti fatti un investimento minimo con un occhio al presente e uno al futuro per quello che, negli ambienti verdeoro, viene considerato il futuro centravanti della Seleçao. Il talento di KaioJorge non è in dubbio e certo è anche il suo fiuto in area (8 gol tra campionato e Coppe). Non a caso i bianconeri hanno dovuto battere una nutrita concorrenza a: dal Milan al Napoli, dal Benfica al Bayer Leverkusen.

Il 9 del Santos inizierà l’avventura juventina subito – e non a gennaio – consentendo così ad Allegri di avere a disposizione quella quarta punta giovane che tanto è mancata ad Andrea Pirlo nella passata stagione a causa dei continui acciacchi di Paulo Dybala e di qualche momento di pausa di Alvaro Morata.

calciomercato-juve

fonte: tuttosport.com