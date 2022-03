Kaio Jorge Juve, ecco cosa succederà dopo l’infortunio

Cosa ne sarà di Kaio Jorge? L’attaccante brasiliano potrebbe aver riscritto il proprio futuro dopo il brutto infortunio patito nella scorsa settimana con l’Under 23.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, Kaio avrebbe dovuto affrontare un’estate intera praticamente sul mercato: si erano interessate tante squadre, anche il giocatore era ormai convinto di aver bisogno di una nuova sfida e di nuovi stimoli, certamente in prestito e rimanendo in orbita Juve.

Poi? Il crack. E la nuova idea bianconera.

LA RIPARTENZA -Per CM, la Juve darà tutto il tempo necessario a Kaio, che sarà curato e aspettato, ma in particolare rilanciato in Under 23 con calma. L’infortunio lo terrà fuori per almeno 8 mesi, dunque sarà arruolabile da novembre 2022, di fatto saltando la prima parte della stagione per intero.

A gennaio, Kaio aveva rifiutato il Basilea e aveva detto no a Granada e Wolfsburg all’estero. In Italia, Salernitana, Cagliari e Sassuolo hanno chiesto informazioni, salvo trovarsi la porta chiusa dei bianconeri.

kaio-jorge-barella-infortunio

fonte: ilbianconero.com