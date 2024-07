Kean: “Alla Juve mi hanno aiutato. Vlahovic mi ha parlato bene di Firenze”

Calciomercato Juve, Moise Kean è un nuovo giocatore della Fiorentina con tanto di presentazione in conferenza stampa avvenuta oggi a Firenze. Affare da circa 18 milioni di euro per le casse bianconere, subito dirottati dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli in Francia per rendere juventino Khéphren Thuram come poi è effettivamente avvenuto.

Calciomercato Juve, le parole di Kean in maglia viola

L’oramai ex attaccante juventino ha parlato anche della Vecchia Signora e della separazione: “Alla Juventus in passato mi hanno aiutato ma ora conta ciò che verrà”, liquida velocemente l’argomento il classe 2000. E ancora: “Sono uno ambizioso, non posso dire il numero di gol che che mi sono prefissato perché è personale ma sono ambizioso. Nel frattempo ho fatto una scommessa con Dodò: se mi fa 8 assist, gli pagherò una vacanza”.

A domanda su Vlahovic da ex Viola, Kean ha risposto così: “Dusan mi ha parlato solo bene di Firenze. Anche poco dopo il trasferimento a Torino. Del resto parliamo di una città strepitosa, veramente bella e con tanta passione”. E sulla rivalità Juve-Fiorentina: “Non sento tanto il pese di essere arrivato dalla Juve, non sono uno che pensa tanto a queste dinamiche. Voglio solo dar gioia ai tifosi, specialmente qui dove il tifo di Firenze è davvero caldo e stimolante”.