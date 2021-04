Kean alla Juve, passi avanti nella trattativa

Kean alla Juve – L’attacco della Juventus cambierà e la cosa più certa è che i bianconeri faranno di tutto per riportare a casa Moise Kean. Se la conferma di Alvaro Morata non è scontata (l’Atletico attende la decisione dei campioni d’Italia a metà maggio) e il rinnovo di Paulo Dybala è sempre in salita (il contratto scade nel 2022), l’operazione “Kean bis” continua ad avanzare.

Il 21enne azzurro interessa comunque e può arrivare a prescindere dalla scelta di Cristiano Ronaldo, per il momento orientato a onorare l’ultimo anno di contratto.

Kean alla Juve, le ultimissime sul ritorno

L’ex bianconero, esploso nel Psg ma sempre di proprietà dell’Everton, è in cima alla lista del dg bianconero Fabio Paratici e del suo braccio destro Federico Cherubini.

I motivi sono diversi. Innanzitutto Kean – 17 gol con i francesi – è considerato il miglior 2000 a livello europeo assieme al Golden Boy Erling Haaland, sul quale però si sta scatenando una ricca asta europea.

L’ex juventino conosce benissimo il mondo Juve e, nonostante si trovi benissimo a Parigi, è molto affascinato dalla possibilità di tornare in bianconero dalla porta principale.

Alla Continassa non sono stupiti dell’escalation del Nazionale di Roberto Mancini. La cessione all’Everton dell’estate 2019 rientrava nei sacrifici in nome del bilancio. I bianconeri non hanno un diritto di riacquisto.

Ma quel che più conta è che il club allenato da Carlo Ancelotti ha intenzione di monetizzare la cessione di Kean, rivalutatosi in Francia dopo una stagione complicata in Premier. E soprattutto l’azzurro non ha intenzione di tornare in Inghilterra.

L’agente Mino Raiola, in ottimi rapporti con Everton e Juventus, sta già lavorando sottotraccia per trovare un buon compromesso. L’insidia del Psg resta, però in questo momento sotto la Tour Eiffel sembrano concentrati su altre questioni: dai rinnovi di Mbappé e Neymar all’eventuale affare Messi.

kean-everton

fonte: tuttosport.com