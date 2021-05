Kean o Icardi alla Juve: rivoluzione attacco a giugno

Kean o Icardi alla Juve – Una sorta di socratico saper di non sapere in salsa mercatara. L’unica certezza in casa Juventus, per ciò che concerne il reparto d’attacco, è infatti che non ci sono certezze. Ronaldo ha ancora il contratto (sontuosissimo) di un anno, ma non è dato ipotizzare fino a che punto l’insofferenza emersa negli ultimi tempi possa montare e indirizzare certe scelte.

Paulo Dybala pure, ha contratto in scadena tra un anno e ha posto la Juventus nella condizione di tentare il tentabile pur di rinnovare l’intesa ora (prima dello svincolo) oppure tentare il tentabile per cedere subito l’attaccante: epperò la Joya, a questo punto e dopo esser stato messo in anticamera ad aspettare per mesi, non ha tutta questa smania di assecondare quale che sia proposta. Dal prossimo anno, infatti sarebbe potenzialmente libero di andare dove meglio crede.

Infine Alvaro Morata: pure lui in bilico, giacchè è stato tesserato semplicemente in prestito dall’Atletico Madrid. In questo caso la bella notizia per i dirigenti bianconeri è che saranno loro a decidere il daffarsi, non più vincolati – come nei casi di Ronaldo e Dybala – alle altrui scelte o alle altrui recalcitranze.

Kean o Icardi alla Juve, ultime notizie calciomercato

Tre strade si aprono al cospetto di Fabio Paratici e/o Federico Cherubini: 1) riscattare definitivamente il giocatore a giugno versando 45 milioni di euro nelle casse dell’Atletico Madrid; 2) prolungare di un ulteriore anno il prestito oneroso versando ulteriori 10 milioni di euro nelle casse dell’Atletico Madrid, eppoi valutare il daffarsi in seguito; 3) procedere definitivamente con i saluti e orientare altrove i propri interessi e le proprie risorse economiche.

La prima ipotesi, al momento, ha le probabilità di riuscita più basse. Molto, però, dipenderà da cosa prospetterà il contesto europeo. E dall’effetto domino, in tema attaccanti, che finitrà per coinvolgere la maggior parte dei top club.

Ruolo centrale in tale imminente tourbillon pare destinato a ricoprirlo il Paris Saint-Germain: vuoi perché un top player è deciso ad acquistarlo (il sogno è Messi, ma attenzione a Haaland e magari allo stesso Cristiano Ronaldo), vuoi perché uno (o due) top player è pronto a liberarlo: Mauro Icardi e Moise Kean gli indiziati.

fonte: tuttosport.com