Kean retroscena Chiellini: “Ho ancora la cicatrice”

Kean retroscena Chiellini – Nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport Moise Kean è stato interpellato da Walter Veltroni su chi sia il difensore più tosto che abbia affrontato nella sua giovane carriera”.

Kean retroscena Chiellini, le parole dell’attaccante

“Dopo aver indicato senza esitazioni Virgil Van Dijk del Liverpool, Kean ha poi aggiunto un altro nome: “Chiellini, che mi ha lasciato una cicatrice in allenamento”.

“Era il più saggio del gruppo, mi trattava come un fratellino, mi ha sempre dato consigli e mi diceva come entrare in gruppo e come starci. Consigli che mi hanno aiutato e porto con me”.

kean-psg-allenamento

fonte: ilbianconero.com