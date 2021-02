Kean torna alla Juve? L’apertura da Parigi

Kean torna alla Juve? Vederlo schiacciare di testa in porta contro il Barcellona al Camp Nou è stato un colpo al cuore e ha aumentato i rimpianti dei tifosi della Juventus: Moise Kean è cresciuto nel club bianconero, ha debuttato in Serie A e in Champions ai tempi di Max Allegri e nel 2019 è stato venduto all’Everton in Premier.

Kean torna alla Juve? Le parole del fratello

Questione di plusvalenze e bilanci da sistemare, soprattutto, e di un cambio in panchina, anche se l’estate scorsa Fabio Paratici, che ha sempre creduto in Moise, ha cercato di riprenderlo in prestito visto che Andrea Pirlo lo avrebbe voluto nella sua rosa come centravanti di riserva, ma il ragazzo ha scelto per una questione di opportunità contrattuale il Psg dove, nonostante i fuoriclasse in squadra, si sta ritagliando spazio e sta ottenendo grandi soddisfazioni, con 25 presenze e 14 reti stagionali, compresa quella rifilata alla squadra di Messi martedì sera.

La Juventus resta però sempre nel suo cuore, come ha rivelato il fratello Giovanni. “Continua a seguirla, è stata una seconda casa per lui, lo ha cresciuto e lo ha formato. È diventato quello che è adesso anche grazie alla Juve. Forse il club ha sbagliato a cederlo, ma alla fine a mio fratello è servito tantissimo andare all’estero“.

calciomercato-juve

fonte: tuttosport.com