Kean torna disponibile, ha 9 partite di tempo per non essere ceduto...

Kean torna disponibile – Moise Kean è tornato. L’attaccante italiano è di nuovo a disposizione di Allegri e si candida per un maglia in vista della sfida con la Lazio, in programma sabato 20 novembre alle 18. Il problema muscolare l’ha costretto a saltare cinque partite (Inter, Sassuolo, Verona, Zenit San Pietroburgo e Fiorentina) ma ora può rientrare nelle rotazioni e dare una mano a quell’attacco che in campionato fatica a fare gol: ha segnato solo 16 gol, dieci in meno dell’Inter, e di questi solo 8 arrivano dagli attaccanti. Due, tra l’altro, sono suoi.

Kean torna disponibile, ultime notizie Juve

MESSAGGI DA MANDARE – Cerca e vuole fiducia Kean, per incidere ed essere un fattore come lo è stato lo scorso anno a Parigi. Vuole conquistare da Allegri e perciò le prossime nove partite, prima della pausa di fine dicembre e dell’inizio del mercato, saranno importanti per delineare le gerarchie e anche il mercato.

Due necessità chiare, per ora, in casa Juve ci sono: un centrocampista e una prima punta, al netto delle uscite. Ma Kean ha l’occasione di far cambiare idea al suo allenatore, che al momento vede Morata titolare, e al suo direttore sportivo Cherubini e farli puntare forte su di lui.

kean-allenamento-juve

fonte: ilbianconero.com