Khedira ad un passo dal Villarreal – La Juventus continua a valutare possibili colpi in entrata last minute soprattutto in attacco nella sessione di gennaio. Ma si pensa anche alle uscite, con il nome di Khedira che tiene sempre banco. Il tedesco è da mesi fuori dai piani dei bianconeri e anche nelle ultime ore ha visto sfumare una pista interessante per il suo addio.

Khedira-Villarreal sfumato

Sami Khedira continua ad essere un separato in casa Juve. Paratici sta cercando di trovare una soluzione nel mercato di gennaio, e secondo Tuttosport c’era quasi riuscito: il centrocampista tedesco infatti è stato a un passo dal Villarreal, ma la mancata cessione di Coquelin al Marsiglia ha bloccato l’arrivo di Khedira.