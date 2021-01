Khedira all’Herta Berlino, lascia la Juve

Khedira all’Herta Berlino – A inizio stagione la Juventus aveva deciso che Sami Khedira, 33 anni, dal 2015 in bianconero con 145 presenze, sarebbe stato fuori squadra in attesa di trovare una nuova destinazione.

Khedira all’Herta Berlino

Secondo Sky Sport, in queste ore Sami Khedira ha già sostenuto le visite mediche con l’Hertha Berlino. Quindi il tedesco lascia la Juventus e torna in Bundesliga. Khedira firmerà per 2 anni e mezzo e il contratto sarà legato alle presenze

Coi bianconeri si allenava con il gruppo ma era rimasto fuori dai convocati per scelta. Con la sua cessione la Juventus si libera di un ingaggio pesante: circa 6 mln a stagione

In mattinata poi la svolta, annunciata da Kicker: Sami, contrariamente a quanto si pensava, torna nella sua Germania, all’Hertha Berlino. Si parla di un contratto sino al giugno 2023, legato alle presenze.