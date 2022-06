Kimpembe alla Juve, può arrivare in un caso

Kimpembe alla Juve – Non solo Di Maria, la Juventus pensa anche alla difesa. Al momento la questione legata a Matthjis De Ligt tiene in apprensione la dirigenza bianconera, a maggior ragione dopo le parole di Maurizio Arrivabene rilasciate quest’oggi a TuttoSport in merito alla volontà del difensore olandese di lasciare il bianconero.

Kimpembe alla Juve, ecco quando può arrivare

Secondo la redazione di Sky Sport, la dirigenza juventina sta vagliando svariate ipotesi per quanto riguarda l’eventuale sostituto del giocatore olandese ex Ajax. Non solo la pista che porta a Koulibaly, ma da Parigi potrebbe arrivare un ex compagno di Di Maria al PSG, nonché pilastro della nazionale francese.

Se De Ligt dovesse partire, i bianconeri potrebbero pensare al difensore del PSG, Presnel Kimpembe. Il centrale è in uscita dal club parigino e potrebbe essere una soluzione con la partenza dell’olandese. Il classe 1995 ha collezionato 41 presenze e 2 gol nell’ultima stagione con la squadra allenata da Pochettino. Il francese di origini congolesi ha vinto il Mondiale 2018 con la nazionale transalpina.