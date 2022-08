Kostic alla Juve, si cerca di chiudere domani! Le ultimissime

Kosti alla Juve – Proseguono i contatti tra la Juventus, l’Eintracht Francoforte e l’agente di Kostic e intermediario tra le parti Lucci. I due club sono più vicini ma ancora non è stata raggiunto l’intesa totale che difficilmente arriverà in serata. Si lavora per cercare di chiudere la trattativa domani.

Decisiva l’accelerata della trattativa nella giornata di domenica dove si è assottigliata la distanza tra l’offerta della Juventus e la richiesta dell’Eintracht Francoforte. Un gap che ora è arrivato intorno ai 4 milioni di euro.

Kostic alla Juve, la trattativa va verso la conclusione

Sarà importante capire anche la volontà del club tedesco di lasciare partire il giocatore subito o più tardi, considerando che mercoledì prossimo affronterà il Real Madrid in Supercoppa europea.

In Germania dal 2014, arriva all’Eintracht nell’estate del 2018 dopo le esperienze con Stoccarda e Amburgo. Nell’ultima stagione ha segnato 7 gol e messo a referto 15 assist, giocando un totale di 33 partite in tutte le competizioni.

Kostic che ha già iniziato anche la nuova stagione: il serbo era in campo nell’1-7 subito in casa contro il Bayern Monaco, partita al termine della quale ha salutato la sua curva in quella che probabilmente sarà la sua ultima partita in casa.

fonte: gianlucadimarzio.com