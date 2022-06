Kostic Juve, Allegri potrebbe usarlo in due ruoli!

La Juventus punta ad affondare per un esterno offensivo secondo quanto raccontato da Tuttosport. Ad esempio Filip Kostic.

Kostic Juventus, le ultime

Dovesse saltare Di Maria, la Juventus potrebbe puntare su Filip Kostic. I contatti con il 29enne serbo e l’Eintracht Francoforte vanno avanti da un po’. Il contratto a scadenza nel 2023 del connazionale di Vlahovic agevola l’operazione, seppur i tedeschi non sembrino troppo disposti a scendere sotto i 20 milioni. Le mediazioni sono in corso per trovare un compromesso a 15 milioni, magari con l’inserimento dei soliti bonus. Per Allegri, oltre che un’ala da 4-3-3, il serbo potrebbe diventare anche un’alternativa ad Alex Sandro per il 3-5-2.