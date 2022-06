“Nuova squadra? La Juve”. Clamoroso indizio su Kostic

Ad alimentare le voci sul possibile sbarco a Torino dell’esterno offensivo serbo Filip Kostic ci ha pensato anche un singolare video postato ieri da Osman, uno dei parrucchieri più noti di Stoccolma. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Kostic Juve, indizio social

Che c’entra? Il laterale dell’Eintracht, impegnato in Nations League con la Serbia a Stoccolma, ne ha approfittato per farsi fare una spuntatina. Osman li ha raggiunti in hotel, e quando è stato il turno di Filipo, ci è scappata una battuta: «Quale dicono che sia la tua futura squadra?».

In sottofondo si sente una risposta chiara: «Juventus», anche se non sembra essere del calciatore serbo, ma piuttosto di Nemanja Radonjic. Subito dopo viene inquadrato Filip che sorride al sentire il nome del club bianconero.