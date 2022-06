Kostic Juventus, ecco quando sarà affondato il colpo

La scorsa stagione la Juventus ha chiuso la stagione con l’undicesimo attacco del campionato: 57 gol, 27 in meno dell’Inter (prima nelle reti realizzate), peggio anche di Sassuolo e Udinese che avrebbero chiuso ben più giù in classifica. Servono attaccanti ed esterni offensivi, come Filip Kostic. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Kostic Juventus, i dettagli dell’affare

Vlahovic ci ha messo una prima pezza, Pogba dovrebbe restituire pericolosità anche al centrocampo. Hli innesti sugli esterni mirano a rendere tutto più fluido e ad aumentare il numero di palloni che dovranno arrivare in area.

Filip Kostic, che la Juve ha quasi bloccato e per cui “affonderà” quando saranno a disposizione i fondi (una quindicina di milioni) è uomo di fascia fantasioso ma più classico, capace soprattutto di ritagliarsi lo spazio per i cross e per il suggerimento decisivo (è in testa nelle classifiche europee sia nei cross utili che nei passaggi decisivi).