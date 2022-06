Kostic vuole solo la Juve, una mossa lo conferma

Alla Continassa in casa Juventus si continua a lavorare sulle alternative sulle fasce di attacco. La pista principale porta a Filip Kostic. Ne parla il Corriere dello Sport.

Kostic vuole solo la Juventus

Il serbo ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 presentategli dall’Eintracht Francoforte. Il motivo è chiaro: aspetta l’accelerata della Juve. L’entourage del giocatore e il club bianconero avrebbero già raggiunto un principio di accordo per un’intesa triennale a 2,5 milioni a stagione. Logico che, con la situazione di Di Maria in stand-by, Kostic opti per aspettare la Juve. L’Eintracht non scende sotto la richiesta di 20 milioni ma la scadenza del contratto tra un anno facilita il compito dei bianconeri nella caccia allo sconto, fino a 10-15 milioni.