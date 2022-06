Kostic-Juve, possono convincerlo Vlahovic ed il…caffè

Filip Kostic, Player of the Season dell’Europa League nell’Eintracht Francoforte, e miglior crossatore dell’ultimo quadriennio della Bundesliga, piace alla Juventus. Per inquadrare e il suo peso potrebbero bastare questi due dati, secondo Tuttosport.

Kostic, retroscena…caffè

Immaginare il 29enne lontano da Francoforte non è utopia, il suo contratto va in scadenza a giugno 2023. Glasner, tecnico dell’Eintracht, si è sbilanciato: «Non penso proprio che partirà, ho parlato con lui». Il giocatore però sarebbe affascinato da un’esperienza in Italia e l’interesse della Juventus lo lusinga.

Per ora il grande punto di contatto di Kostic con l’Italia, oltre al suo agente Alessandro Lucci, rimane il caffé espresso: la sua macchinetta personale nello spogliatoio è diventata quasi un talismano.