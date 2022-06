Kostic Juventus, i numeri pazzeschi del serbo

La Juve ha un grande centravanti e un attacco inceppato, gli serve un suggeritore in grado di fornirgli tanti cross, meglio ancora se si trasformano in assist. Uno alla Filip Kostic, come racconta la Gazzetta.

I numeri di Kostic

Chi è che spunta nelle classifiche di entrambe le categorie guardando ai campionati più competitivi, quelli delle cinque nazioni calcisticamente più importanti? Esatto, proprio lui.

Partiamo dai cross, nella scorsa Bundesliga ne ha piazzati 218, più che chiunque altro in Germania. Meglio di lui in Europa ha fatto solo Antonio Candreva, gli altri sono tutti dietro.

E gli assist? Dal 2018-19 soltanto Thomas Müller (66) e Lionel Messi (57) hanno fornito più assist rispetto a Filip Kostic (44) nei cinque maggiori campionati europei. Alexander Arnold, del Liverpool, e Sancho del Manchester United hanno fatto lo stesso bottino negli ultimi quattro anni. I numeri confermano. E dicono che Filip può essere la soluzione.