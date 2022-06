Kostic Juventus, quanto vale il rinforzo per Allegri

Ci sono giocatori per cui la Juventus è disposta a investire perché li considera pronti per fare il salto di qualità, come Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte.

Affare Kostic, l’idea della Juventus

La Juventus è pronta a una decisa accelerata per ridisegnare il tridente che piace ad Allegri. Kostic è un’opportunità e con il suo procuratore, Alessandro Lucci, i rapporti sono molto buoni e il dialogo è già stato avviato. Il mancino 29enne che ha festeggiato l’Europa League con l’Eintracht Francoforte, è in scadenza nel 2023. La Juventus lo valuta sui 15 milioni, si muoverà con il club solo dopo aver sistemato la questione dei parametri zero.