“Koulibaly costa 15mln”, opinione choc sul mercato Juve

Beppe Bozzo, storico avvocato di Antonio Cassano e ora rappresentante tra gli altri di Fabio Quagliarella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport su Kalidou Koulibaly.

De Ligt via e dentro Koulibaly? Intervista Bozzo

«La Juventus, nell’estate 2019, ha investito 75 milioni per acquistare De Ligt dall’Ajax. Considerando che l’olandese in questi 3 anni non si è deprezzato, i bianconeri non possono venderlo per meno di 100 milioni e preferibilmente senza contropartite tecniche. Koulibaly? Quindici milioni»