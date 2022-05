Koulibaly agita Napoli, Juve in agguato: la strategia

Non è detto che Kalidou Koulibaly lascerà sicuramente il Napoli, tuttavia il rischio esiste: il difensore franco-senegalese ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e non sembrano esistere spiragli in vista di un prolungamento, come racconta Tuttosport.

Koulibaly, strategia Juve

La Juve s’è tuffata come qualsiasi società bisognosa di un centrale top, De Laurentiis a un bonifico da 35 milioni direbbe sì. Koulibaly piace al Chelsea, al Barcellona di Xavi, al Paris Saint-Germain così come al Newcastle che non giocherà la Champions League. Se Kalidou farà come Insigne, nessun problema: i bianconeri lo prenderebbero anche a costo nell’estate 2023.