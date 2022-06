Koulibaly-Juve: “Il mio futuro? Non voglio mentire…”

Koulibaly alla Juve? Non è ancora detto, ma la cosa certa è che il difensore lascerà Napoli o quest’anno o a giugno del 2023. Non è stato infatti trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale con gli azzurri.

Koulibaly-Juve, le parole dal ritiro della nazionale

Ecco perché l’ex Genk diventa quindi un pezzo pregiato del marcato, e il Napoli ha intenzione di volerlo cedere per non meno di 30 milioni di euro.

Dal ritiro della sua Nazionale, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato anche del suo futuro, che secondo le recenti voci di mercato potrebbe essere alla Juve. Ecco le sue dichiarazioni riportate da ilbianconero.com:

“Al momento penso al Senegal e poi me ne andrò in vacanza. Non voglio mentirvi, non so cosa accadrà nel mio futuro. In questo periodo di Nazionale non ho avuto modo di parlare con nessuno della questione, ero concentrato solo su queste due partite”.