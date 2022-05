Koulibaly-Juve, da Napoli arriva un segnale

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è un sussurro di mercato in casa Juventus: ha un solo anno di contratto con il club azzurro e potrebbe diventare una occasione secondo i quotidiani di casa Juve.

Koulibaly Juventus, la situazione

Agli azzurri converrebbe prezzare il giusto il centrale difensivo, vista la richiesta che ammonta a 40 milioni di euro. È difficile che Koulibaly prolunghi il contratto con gli azzurri, così come non è credibile che il giocatore rimanga a Napoli fino all’ultimo giorno utile nel 2023. In estate è probabile che cambi maglia, e nella città partenopea sono sicuri che il 30enne direbbe no a qualsiasi proposta proveniente dalla Torino bianconera.

Non è comunque da escludere che Koulibaly accetti soluzioni alternative, come il Barcellona di Xavi, che è sulle tracce del centrale da settimane ma che, al tempo stesso, deve liberarsi di uomini e stipendi pesanti prima di scatenare l’attacco.