Koulibaly Juve? Spunta l’intreccio con De Ligt

Koulibaly Juve? – Il Napoli ha ritrovato Kalidou Koulibaly. Dopo l’infortunio, il covid e la Coppa d’Africa (vinta da capitano con il Senegal), contro l’Inter si è rivisto il pilastro della difesa, tornato al centro e tornato decisivo. Ha ripreso la guida della difesa del Napoli, che ad oggi resta la sua priorità, nonostante le voci di mercato.

Il Paris Saint-Germain e la Juve pensano ancora a lui: i primi per realizzare un altro colpo importante la prossima estate, i secondi in caso di partenza di de Ligt. Un interesse che lusinga, ma KK per ora non ha ceduto.

Koulibaly Juve? L’idea per l’estate

NODO RINNOVO – Restano, però, i nodi sul rinnovo con quel Napoli del quale diventerà capitano. Il contratto di Koulibaly scade il 30 giugno 2023 e aspetta segnali dalla proprietà per rinnovare.

Ma serviranno uno sforzo da parte di entrambe le parti, soprattutto perché si parla di cifre importanti. Ad oggi la Juve resta un’idea, che potrà svilupparsi se… tutto non andrà per il meglio con il Napoli.

fonte: ilbianconero.com