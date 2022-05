Koulibaly-Juve, richiesta tremenda di De Laurentiis

Nonostante abbia solo un anno di contratto ed abbia già rifiutato una proposta di rinnovo da 3,5 milioni di euro (quasi la metà rispetto ai 6 che percepisce adesso), il Napoli non è disposto a svendere Kalidou Koulibaly,

La richiesta del Napoli per Koulibaly

Ci sono diversi pretendenti per acquistare il difensore senegalese. Ma il prezzo imposto da Aurelio De Laurentiis è molto alto: il prezzo del suo cartellino è di 40 milioni, cifra alla quale la Juventus non sembra intenzionata ad accostarsi, preferendo invece attendere un anno e la scadenza del contratto per poi proporre un lauto ingaggio. Su di lui però ci sono anche Barcellona e Chelsea.