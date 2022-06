Koulibaly Juventus, l’assist arriva da…Demiral

Demiral per arrivare a Koulibaly? La sensazione è che l’Atalanta non riscatterà il cartellino di Merih, c’è tempo per esercitare l’opzione entro venerdì. Come racconta Tuttosport, il turco può servire per dare l’assalto al difensore del Napoli.

Koulibaly preso grazie a Demiral?

L’Atalanta cercherà di abbassare la richiesta bianconera, altrimenti tornerà a Torino. Da tempo sulle sua tracce c’è il Newcastle, pronto a investire più di 30 milioni. Il sogno resta Koulibaly , per quanto – nelle politiche societarie bianconere – un investimento milionario (almeno 30 per convincere il Napoli) per un difensore di oltre 30 anni (in scadenza tra un anno, nel 2023) sia un’operazione da valutare con attenzione.