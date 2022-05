Koulibaly-Juve, beffa Barcellona per il difensore?

Tra le priorità della Juventus, oltre al centrocampo e all’attacco, c’è anche quella di rinforzare la difesa dopo l’addio del capitano Giorgio Chiellini, diretto verso una avventura negli USA ai Los Angeles FC. Uno dei possibili sostituti potrebbe essere Kalidou Koulibaly del Napoli.

Koulibaly, il Barcellona prova l’inserimento

Come racconta il CorSport, in casa Juve si cerca un centrale mancino o abituato a giocare a sinistra. Ad esempio Kalidou Koulibaly del Napoli, con contratto che scade nel 2023 e il rinnovo in salita.

In prima fila c’è anche il Barcellona. I blaugrana stanno valutando la carta dell’ex Juventus Miralem Pjanic, già allenato da Luciano Spalletti ai tempi della Roma, per cercare di soddisfare i 40 milioni di euro richiesti dal Napoli e bruciare la concorrenza bianconera.

La Juventus continua a valutare dalla Fiorentina Milenkovic e Igor, oltre al 24enne brasiliano Gabriel dell’Arsenal, mentre dalla spunta un nuovo nome: Josko Gvardiol del Lipsia.