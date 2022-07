“Koulibaly alla Juve?”. Il ds Napoli Giuntoli risponde

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato dal ritiro azzurro su Kalidou Koulibaly e la possibilità che vada alla Juventus.

Koulibaly Juve parla il ds del Napoli

“Non è arrivata nessun’offerta ufficiale da parte di nessun club. Ma Kalidou va in scadenza, ha rappresentato Napoli in maniera straordinaria. Stiamo parlando ogni giorno con lui. Il presidente gli ha fatto un’offerta quasi irrinunciabile, gli ha offerto veramente tanto. Gli abbiamo offerto sei milioni per cinque anni, netti, senza bonus e senza niente. Sono 60 milioni di euro lordi e anche un futuro da dirigente perché il ragazzo ci ha dato tanto e si è meritato questa proposta incredibile. Il presidente è molto generoso, ma anche attento ai conti. Da stipendi molto alti quest’anno siamo tornati in una sostenibilità che è una garanzia per i tifosi in un progetto a lunga scadenza. Nonostante questo gli ha fatto quest’offerta, ed è come se gli avesse offerto il doppio. Cosa ci ha risposto Koulibaly? Ci deve pensare, che deve guardarsi intorno, ha preso un po’ di tempo. C’è un veto alla Juventus? Non c’è bisogno, per noi è incedibile”