Koulibaly è il sogno di Allegri, il piano della Juventus

Il Chelsea si è approcciato all’affare De Ligt con una convinzione tale da obbligare la Juventus a valutare le soluzioni alternative. Ad esempio Kalidou Koulibaly del Napoli.

Koulibaly Juventus, il piano Juventus

Dopo aver incassato 20 milioni da Demiral e in attesa di un ulteriore tesoretto ricavato da altre uscite, il club bianconero continua a studiare il piano per Kalidou Koulibaly, in cima alla lista dei desideri juventini e caldeggiato pure da Massimiliano Allegri . Rinnovo con il Napoli complicato e contratto in scadenza nel 2023 aprono uno spiraglio in una trattativa non semplice con De Laurentiis.