Koulibaly alla Juventus? De Laurentiis fa il prezzo

Kalidou Koulibaly potrebbe essere un obiettivo della Juventus? Certo che sì, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Koulibaly-Juventus, le ultime

Cedere Koulibaly alla Juve vorrebbe dire cedere un pezzo di città anche se ormai i tifosi del Napoli si sono un po’ rassegnati a veder partire i loro campioni.

De Laurentiis vuole almeno 35-40 milioni: non si è fatta avanti solo la Juventus, ma anche Barcellona, Psg e Chelsea. Per il trasferimento in bianconero sarebbe comunque necessario il benestare di De Laurentiis alla chiusura dell’affare.

Il Napoli non si avvicinerà agli attuali 6 milioni annui. Una cifra che invece la Juventus potrebbe garantire al senegalese.