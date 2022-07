Koulibaly Juventus, la reazione del difensore del Napoli

Ieri Federico Cherubini ha incontrato a Milano Fali Ramadani, procuratore del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Koulibaly vuole la Juve?

Per una questione di fedeltà Kalidou ha preso tempo con i bianconeri, sperando che si facessero avanti le altre grandi potenze del calcio europeo. Ma fino a questo momento così non è stato. Ecco perché a Torino hanno alzato il tiro, sperando di chiudere la partita in tempi brevi. Non è detto, però, che l’incontro di ieri sera possa essere risolutivo.