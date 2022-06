Koulibaly Juventus, tre alternative

Non stravolgono i piani nella Torino bianconera, le rassicurazioni fatte in privato da Kalidou Koulibaly agli amici del capoluogo campano secondo Il Mattino. Rassicurazioni sul fatto che non andrà «Mai alla Juve». Ne parla Tuttosport.

Koulibaly Juventus la strategia

I dirigenti bianconeri porteranno avanti l’operazione: la Juventus ha ufficializzato quanto ha incamerato dalla cessione di Merih Demiral, riscattato dall’Atalanta per 20 milioni (pagabili in 4 esercizi) più 2,5 di bonus e il 10 per cento di un’eventuale cessione del turco.

Nel caso in cui fosse impossibile smuovere De Laurentiis o il difensore, la Juventus tiene piste alternative: Gabriel dell’Arsenal, Igor della Fiorentina e anche il granata Bremer.