Kulusevski addio Juve? Non c’è solo la Premier

Kulusevski addio Juve? Dejan Kulusevski e un futuro ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, lo svedese classe 2000 ha tutto per diventare l’uomo mercato di questa finestra invernale perché per la Juventus non è incedibile. Su di lui, però, non ci sono solamente le big inglesi.

PREMIER LEAGUE – Nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti tra la Juventus e due big della Premier League. Si tratta dell’Arsenal, che ama puntare sui giovani, e del Tottenham di Paratici, che Kulusevski l’aveva già strappato all’Atalanta dopo una stagione molto positiva al Parma.

Kulusevski addio Juve, spunta la pista Siviglia

Si tratta di due piste da tenere in considerazione, ma al momento non si può parlare di vere e proprie trattative secondo Calciomercato.com.

SIVIGLIA – Kulusevski vorrebbe giocare con continuità e ha capito che alla Juventus è chiuso da altri giocatori. Così il suo agente si è attivato per trovargli una nuova sistemazione. Nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il Siviglia di Monchi, che sogna di giocarsi la Liga con il Real Madrid: per questo è disposto a spendere, ma – al momento – non per Kulusevski.

Il giocatore piace, ma ad oggi solo in prestito: e non ci sono aperture della Juventus in tal senso, visto che il club punta alla cessione a titolo definitivo per 35 milioni di euro. Ma il mercato è ancora lungo.

kulusevski-deluso-juve-2021

fonte: ilbianconero.com